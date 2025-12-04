پخش زنده
امروز: -
گسترش اعتراضهای سراسری کشاورزان و دامداران یونان باعث اختلال در تردد برخی گذرگاههای مرزهای شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ گسترش اعتراضهای سراسری کشاورزان و دامداران یونان باعث اختلال در تردد برخی گذرگاههای مرزهای شد. اعتراض از تاخیر در پرداخت یارانههای بخش کشاورزی ناشی شده است و همچنین کشاورزان و دامداران از مسائل اداری و نهادی در سیستم پرداخت یارانه و جبران خسارت شکایت دارند؛ افزون بر اینها کشاورزان و دامداران از هزینههای بالای تولید و قیمت پایین فروش محصولاتشان ناراضی هستند.