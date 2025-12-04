پخش زنده
به مناسبت سالروز رحلت حضرتامالبنین، پهلوانان زورخانه پوریای ولی و شماری از ورزشکاران خوی آیینی معنوی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین مادر حضرت ابوالفضل عباس، پهلوانان زورخانه پوریای ولی و شماری از ورزشکاران خوی امروز آیینی معنوی برگزار کردند.
در این برنامه، ورزشکاران با اجرای حرکات و آیینهای باستانی، ارادت خود را به این بانوی بزرگوار نشان دادند و یاد و مقام حضرتامالبنین را گرامی داشتند. فضای زورخانه با نوای مرشد و حرکات نمایشی ورزشکاران حال و هوای سوگواری و احترام به فرهنگ پهلوانی و ارزشهای دینی را به خود گرفت.
این آیین با ذکر مصائب اهلبیت و ادای احترام ورزشکاران به مقام مادر علمدار کربلا پایان یافت.