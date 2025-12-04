با حضور فرماندار خوی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی به مشکلات شهروندان در حوزه ثبت اسناد و املاک رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه رسیدگی به مشکلات شهروندان در حوزه ثبت اسناد و املاک خوی با حضور غلامحسین آزاد فرماندار و حمید شایان مهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی برگزار شد.

فرماندار خوی با تأکید بر اهمیت تسریع در پاسخگویی به مردم گفت خدمت‌رسانی به شهروندان، حل مشکلات اداری و رسیدگی به امور ثبتی باید با دقت، سرعت و هماهنگی کامل انجام شود تا رضایت عمومی جلب شود. او خواستار پیگیری مستمر پرونده‌ها و رفع موانع موجود در روند صدور اسناد مالکیت شد.

در ادامه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با حضور در جلسه به بررسی مستقیم مشکلات مردم پرداخت. این دیدار با استقبال شهروندان همراه بود و مراجعان ضمن طرح مسائل اداری خود، خواستار تسریع در روند پیگیری پرونده‌ها شدند. مدیرکل استان نیز دستورات لازم برای رفع مشکلات مطرح شده را صادر کرد.

در حاشیه این جلسه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما آذربایجان غربی اعلام کرد مشکلات تعدادی از شهروندان بررسی و برای هر مورد راهکار‌های تخصصی ارائه شد و خوشبختانه نتایج قابل قبول حاصل گردید.

او با اشاره به روند‌های جدید در مجموعه ثبت اسناد افزود اقدامات مهمی در زمینه صدور سند مالکیت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تکبرگ انجام شده و این روند با جدیت ادامه دارد. مدیرکل استان با تشریح قانون مصوب سال گذشته بیان کرد بر اساس این قانون تمامی اسناد صادره در ادارات ثبت به رنگ سبز چاپ می‌شود و این اقدام در راستای سامان‌دهی اسناد مالکیت انجام شده است.

وی همچنین تأکید کرد برای نقل و انتقال اسناد سبزرنگ حضور مالکان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و سامانه کاتب در مشاوران املاک تنها برای ثبت اولیه اطلاعات طراحی شده است. مرحله اصلی تنظیم سند قطعی حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.