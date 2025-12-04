صحبتهای فعالان فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با رییسجمهور
جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در نشست امروز با مسعود پزشکیان رییس جمهور مطالبات استان را مطرح کردند.
رضا دانشپژوه افزود: تولید این فیلم که طرح آن در مدت زمان سه سال با مشارکت کارشناسان کهگیلویه و بویراحمد و کشور هندوستان نوشته شده است، میتواند راهکاری برای نشان دادن بخشی از فرهنگ و تمدن ایرانی باشد.
وی بیان کرد: هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد سهم قابل توجهی در اعتبارات ندارند که رفع این نقیصه نیازمند چارهاندیشی است.
نماینده هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری اینکه کشور ژاپن پیش از صدور کالا فرهنگ خود را به سایر کشور صادر کرد خواستار توجه بیشتر به ظرفیتهای هنرمندان برای توسعه در کشور شد.
انتظارات جامعه عشایر از دولت چهاردهم
نماینده جامعه عشایری نیز در این نشست با اشاره به نقش جامعه عشایری در بازنمایی فرهنگ کهن ایران از رییس جمهور خواست تا به منظور این شیوه زندگی سنتی با تامین کامیون و ماشینهای راهسازی برای بازگشایی مسیرهای عشایری برنامهریزی شود.
نادر نادری با اشاره به بحران خشکسالی و تاثیر آن بر زندگی عشایر گفت: از رییسجمهور انتظار میرود اعتباراتی با عنوان خشکسالی برای عشایر در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: اختصاص یارانه برای خرید علوفه و تجهیزات مورد نیاز عشایر و تسهیلات ارزان قیمت بانکی از دیگر نیازهای جامعه عشایری کهگیلویه و بویراحمد است تا مهاجرت آنان به شهرها کمتر شود.
نماینده جامعه عشایری استان یادآوری کرد: تامین اعتبار برای ساخت و بهسازی منابع آب آشامیدنی و کشاورزی عشایری ، احداث شبکه انتقال آب آشامیدنی و تخصیص درصدی از اعتبار نفت به عشایر از دیگر مطالبات این مردمان سختکوش است.
نادری با بیان اینکه عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی برای نگهداری علوفه دام خود نیاز به سرپناه دارند از رییسجمهور خواست که برای صدور مجوز ساخت انبار و ذخیرهگاه با عشایر همکاری شود.
نماینده جامعه عشایری همچنین گریزی به موضوع موضوع احداث سدهای ماندگان و خرسان۳ زد و از رییسجمهور خواست در مورد ساخت این سدها که حیات ذخیرهگاه زیستی دنا و جوامع محلی را به خطر میاندازد بازنگری شود.
نیازهای ورزشکاران چیست؟
کاپیتان تیم ملی هندبال نوجوانان و نماینده ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با یادآوری اینکه ورزشکاران استان بارها ثابت کردهاند توان درخشیدن در عرصه جهانی را دارند گفت: زیرساختهای ورزشی استان با استعدادها تناسب ندارد.
مهدی احمدیفر افزود: نبودن حامی مالی(اسپانسر) برای تیمهای بزرگ کهگیلویه و بویراحمد که در لیگهای ملی فعالیت دارند از چالشهای ورزش قهرمانی استان است.
وی بیان کرد: نیمهتمام بودن طرحهای بزرگ ورزشی مانند ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج از دیگر موانع درخشش ورزش کهگیلویه و بویراحمد در عرصههای ملی و فراملی است.
مطالبات ایثارگران از دولت چهاردهم؛ توجه به این قشر
نماینده جامعه ایثارگری کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اینکه این استان دارای ۹۵ هزار ایثارگر است گفت: تامین اعتبار مجتمع ایثارگران استان از دیگر نیازهای این جامعه است.
مجتبی اندرزیان افزود: ۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع فرهنگی ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد نیاز است که امیدواریم که این مبلغ تامین شود.
کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه بیشتر دولت چهاردهم
امام جمعه موقت شهر یاسوج و نماینده طلاب و مجمع روحانیان استان نیز در دیدار رییسجمهور گفت: این خطه گنجینهای ارزشمند از سنتها، فرهنگها، منابع طبیعی غنی و سرمایههای انسانی دارد اما مشکلات و محرومیتهایی آن نیازمند توجه ویژه است.
حجتالاسلام سید علی صالح موسویاعظم افزود: تقویت زیرساختهای دینی و فرهنگی، افزایش امکانات مکانهای متبرکه در شهرها و روستاهای استان به عنوان محل عبادت و همبستگی ، توسعه و تجهیز آستان امامزادگان شاخص استان، حمایت از نرم افزارها و رسانههای بومی ، تبلیغ و تفویت فرهنگ در سطح ادارات و نهادها، ایجاد مرکز اسناد و مبادلات فرهنگ لری از نیازهای استان در حوزه فرهنگی است.
وی ابراز داشت: ثبت ملی آیینهای بومی ، برگزاری جشنهای عشایری و فرهنگ فاخر استان از دیگر مواردی است که در این سفر باید مورد توجه قرار گیرد.
نیازهای فرهنگی استان از نگاه نماینده مردم
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده نیز گفت: کهگیلویه و بویراحمد در جغرافیای کشور کوچک و در فرهنگ، هنر ونیروهای انسانی بزرگ است.
حجت الاسلام سید محمد موحد افزود: سهم کهگیلویه و بویراحمد از توسعه متناسب با ظرفیتهای این منطقه غنی نیست.
وی بیان کرد: این استان سرزمین استعدادهای درخشان اما از در زیرساختهای آموزشی درتنگناست.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده تصریح کرد: رشتههای دانشگاهی استان هم از نگاه زیرساختها و هم از نقطه نظر رشتههای متناسب با ظرفیتها نیازمند آسیب شناسی و تغییر است.
وی بیان داشت: اگر عدالت آموزشی شعار نیست مجتمع فرهنگی هنری کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شود، فعالیت رسانه و فرهنگ نیز مورد حمایت قرار گیرد.
حجت الاسلام موحد عنوان کرد: توجه به احیای شهر تاریخی دهدشت یادگار دوره صفویان از دیگر درخواستهای مردم شهرستان کهگیلویه است.
مهاجرت دانشجویان به دلیل ناامیدی از آینده شغلی
نماینده جامعه دانشگاهی، مهرنگ قائدی، نگرانی خود را از مهاجرت دانشجویان به دلیل ناامیدی از آینده شغلی اعلام کرد و بر لزوم رفع بدهیهای دانشگاهها، جلوگیری از مسدود شدن حسابهای دانشگاهی، توجه به نخبگان و جلوگیری از فرار آنان و اعطای اختیارات بیشتر به استاندار برای حل مشکلات دانشگاهی تأکید کرد.
دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز در نخستین گام از برنامههای سفر استانی، پای صحبتها و دغدغههای فرهیختگان و فعالان، اجتماعی و فرهنگی این استان، نشست و پس از شنیدن نظراتشان، به ایراد سخنرانی پرداخت.
رییس جمهور صبح روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در پانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی، با استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد کهگیلویه و بویراحمد شد.