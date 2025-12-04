پخش زنده
در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک در بوکان بر نقش و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و خاک تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی بوکان در این همایش گفت: امسال حدود ۱۰۰ کیلوگرم بذر بلوط بین دوستداران محیط زیست و اهالی روستاها توزیع شده و همچنین حدود ۷ هزار نهال صنوبر و ۴ هزار اصله نهال جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ برای توسعه فضای سبز شهری و زراعت چوب توسط اداره منابع طبیعی شهرستان توزیع شده است.
خانم رحیمی آذر به استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی و نقش فزاینده عملیات آبخیزداری در حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری برای حفاظت از سرمایههای حیاتی که معیشت مطلوب و پایدار را برای ساکنین ایجاد میکند در دستور کار است.
مدیر جهاد کشاورزی بوکان تأکید کرد: کشاورزان پیشرو و کارشناسان باید با تولید محتوا و معرفی فناوریهای نوین، سایر بهرهبرداران را در مسیر حفاظت از خاک یاری کنند.
امام جمعه بوکان هم در این همایش، حفاظت از خاک و منابع طبیعی را لازمه پیشرفت پایدار هر جامعه دانست و گفت: این سرمایه ملی به امانت در اختیار ما قرار گرفته و استفاده خردمندانه از آن وظیفه تک تک افراد جامعه است.