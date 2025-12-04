رئیس مجمع مجالس آسیایی گفت:جهان با استاندارد‌های دوگانه و عدالت گزینشی، جایی برای صلح پایدار ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رضوان نبی اف امروز در اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد افزود: دستاورد‌های اخیر کشور آذربایجان نشان می‌دهد که قانون بین‌المللی هنوز زنده است، این دستاورد‌ها یک بار دیگر ثابت می‌کند که عدالت جهانی بر پایه قانون بین‌المللی، نبود مداخله در امور داخلی کشورها، احترام متقابل و همکاری شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: کشور آذربایجان اکنون تمام ظرفیت‌های حمل‌ونقل لازم از جمله راه‌آهن، بزرگراه‌ها و جاده‌ها را تکمیل کرده و در حال اجرای طرحهای بزرگ سرمایه‌گذاری برای افزایش حجم حمل بار است.

رئیس دوره‌ای مجمع مجالس آسیایی گفت: طرح‌های اتصال و مسیر‌های ارتباطی همانند کریدور‌های شرق–غرب و شمال–جنوب از سال ۲۰۲۲ تاکنون موجب افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی حجم بار ترددی در خاک کشور آذربایجان شده است.

نبی اف افزود: توافق‌های اخیر با جمهوری ارمنستان هم ظرفیت ترانزیتی کشور آذربایجان را برای حمل‌ونقل بین‌المللی بیش از پیش افزایش می‌دهد.

وی گفت: بخش آذربایجانی کریدور زنگزور که به‌زودی تکمیل می‌شود، قسمت مهمی از کریدور میانی در مسیر شمال–جنوب خواهد شد و به تقویت صلح، چندجانبه‌گرایی و منافع مشترک همه همسایگان نزدیک و دور کشور آذربایجان خواهد کرد.

نبی اف گفت: به امید صلح و رفاه در آسیا برای مجمع پارلمانی آسیایی آرزوی موفقیت روزافزون دارم.