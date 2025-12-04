به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با بیان اینکه در این دولت هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسان دانشگاهی در حوزه آب ، خاک و محیط زیست اتخاذ نمی شود، گفت: بدون شک اگه نظر کارشناسان دانشگاهی این باشد که احداث سد به این منطقه و محیط زیست آسیب وارد می کند از انجام آن طرح پرهیز می کنیم.

دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه احداث سد در این منطقه را به دانشگاه های بدون سوگیری سیاسی واگذار کردیم گفت: آنها تحقیقات علمی و کارشناسی خود را انجام می دهند و نتیجه را به ما اعلام می کنند .

وی عنوان کرد: بالای 800 هزار میلیارد تومان در این استان سرمایه گذاری در حال انجام است این در حالی است که دولت 600 هزار میلیارد تومان اعتبار می تواند بدهد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه ما منت سرمایه گذاران را می کشیم، افزود: ما موانع را از سر آنها بر می داریم و هر جا که باید نیز کمک می کنیم ، وظیفه ما خدمت به مردم است و مطمئنا برای مناطق محروم بیش از سایر مناطق نیز تلاش می کنیم.

وی افزود: ما اجاز توسعه به تهران نمی دهیم برای اینکه دیگر جای توسعه و خدمات رسانی نداریم .

وی اضافه کرد: سرمایه گذاران مشکلات و درخواست های خود را با نمایندگان حوزه خود در مجلس شورای اسلامی در میان بگذاراند ما همه تلاشمان را به کار میگیریم تا موانع را برطرف کنیم و اینکه یکدفعه همه موانع را برداریم شدنی نیست ،من معتقدم با اتکاء به مردم، تولید کنندگان، نخبگان و کارآفرینان می توانیم موانع را حذف کنیم بدون اینکه ذهنیت ایجاد کنیم.

دکتر مسعود پزشکیان با بیان اینکه اعتقاد و باور من این است که ایران متعلق به همه ایرانیان است، گفت: باید بر اساس شایستگی و ظرفیت ها اجازه دهیم هر منطقه رشد کند

وی افزود: برای اولین بار در این دولت توانستیم در سیستان و بلوچستان و کردستان از استاندار بومی آن منطقه استفاده کنیم .