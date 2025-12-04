معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: این شرکت، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، روزانه عملیات سرویس و نگهداری خطوط برق شهر تهران را برای تضمین پایداری تأمین برق در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «علیرضا رضایی» با اشاره به اجرای مانور جهادی سرویس و نگهداری شبکه برق گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، روزانه عملیات سرویس و نگهداری خطوط برق شهر تهران را برای تضمین پایداری تأمین برق در دستور کار دارد.

وی افزود: در برخی روز‌ها همچون امروز، گروه‌های عملیاتی از مناطق مختلف تهران در یکی از محلات پایتخت مستقر می‌شوند و سرویس کامل خطوط آن محدوده را در قالب یک «مانور جهادی» به اجرا درمی‌آورند.

معاون بهره برداری و مرکز مدیریت راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان کرد: امروز (پنجشنبه، ۱۳ آذر) محله کوهسار در منطقه پنج شهرداری تهران میزبان این مانور بوده و بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در آن مشارکت دارند. این نیرو‌ها عملیات سرویس، رفع عیب و بهسازی شبکه برق محله کوهسار را در دستور کار قرار داده‌اند.

رضایی ابراز امیدواری کرد که اجرای این خدمات، نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت برق‌رسانی برای شهروندان تهرانی داشته باشد.

اجرای مانور عملیاتی در منطقه برق قدس

«فردین آذری» با بیان اینکه مانور عملیاتی در منطقه برق قدس با همکاری مناطق سینا، پاسداران و نیاوران در حال اجراست، گفت: این مانور امروز (پنجشنبه، ۱۳ آذر) از سوی مرکز مدیریت راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران و با مشارکت مناطق برق آزادی و پاسداران انجام شد. عملیات بر روی فیدر ۲۰ کیلوولت «سنگان» متمرکز است؛ فیدری که از فیدر‌های مشکل‌دار منطقه محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: این مانور با هدف نصب تیغه جداساز و تقویت شبکه برای عبور ایمن از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است. هم‌اکنون برای اجرای عملیات، سه دستگاه ترانسفورماتور به‌طور موقت از مدار خارج شده‌اند.

مدیر منطقه برق قدس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: مانور از ساعت ۷ صبح آغاز شد و طبق برنامه‌ریزی، رفع خاموشی و پایان عملیات تا ساعت ۹ صبح به طول کشید. در این بازه زمانی، علاوه بر اصلاح شبکه فشار متوسط، بخش‌هایی از شبکه فشار ضعیف نیز به‌روزرسانی شده و عملیات اصلاح و انجام انشعابات صورت می‌گیرد.

آذری گفت: فیدر ۲۰ کیلوولت سنگان حدود ۱۵۰۰ مشترک را تحت پوشش دارد و با اجرای این مانور، پایداری و کیفیت برق‌رسانی در این محدوده به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت.



