همزمان با ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر گشودن یک طرفه گذرگاه رفح برای خروج ساکنان غزه به مصر، قاهره اعلام کرد که اجازه بازگشت مجدد فلسطینیان به غزه را خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یک منبع مصری به العربیه گفت: به آن دسته از اهالی غزه که در مصر هستند، اجازه بازگشت مجدد به غزه داده خواهد شد. فقط مجروحان موارد بشردوستانه را از غزه پذیرا خواهیم بود.

منبع مصری بیان کرد: بازگشایی گذرگاه رفح طبق قواعد و دوطرفه خواهد بود. هیچ روندی مبنی بر کوچاندن از غزه به مصر در کار نخواهد بود و ما انتقال کانکس وچادر به غزه را خواستاریم. مصر بر عدم کوچاندن ساکنان غزه اصرار دارد. به اطلاع آمریکایی‌ها و میانجی‌ها خواهیم رساند که مخالف اظهارنظر‌های اسرائیلی هستیم.

این در حالی است که یک منبع مسئول مصری روز چهارشنبه ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره هماهنگی برای بازگشایی گذرگاه رفح طی روز‌های آتی به منظور خروج ساکنان غزه را رد کرده بود.

یک مقام اسرائیلی مدعی شد: اگر مصر خواهان پذیرش ساکنان غزه نیست، این مشکل آنهاست. ما گذرگاه رفح را به روی ساکنان غزه خواهیم گشود تا آنانی که تمایل دارند غزه را ترک کنند.

این درحالی است که جنبش فتح مخالفت شدید خود را با گشودن یک طرفه گذرگاه رفح اعلام و بیان کرد: مصوبه شورای امنیت بر گشودن دو طرفه گذرگاه رفح تاکید دارد. اسرائیل مسئول هر اقدامی است که سیاست کوچاندن را تثبیت کند. کوچاندن اجباری از غزه غیرقابل پذیرش است. مواضع اسرائیلی درباره گذرگاه رفح رویگردانی از اجرای تعهداتش است. ما مخالف بازگشایی یک طرفه گذرگاه رفح هستیم.

«کوگات» سازمان هماهنگی اسرائیلی مسئول انتقال کمک‌ها به غزه مدعی شده بود که فقط اجازه خروج ساکنان غزه به مصر داده خواهد شد و این با هماهنگی مصر و اتحادیه اروپا خواهد بود.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی به شیوه‌های مختلف به دنبال کوچاندن و تهی کردن غزه از ساکنانش است، اما ساکنان غزه با وجود همه کمبود‌ها در برابر این سیاست آپارتایدی تل آویو که با چراغ سبز آمریکا پیاده می‌شود، ایستاده‌اند.