به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های کارگروه قضایی و حقوقی برای مقابله با اصناف غیر بهداشتی، تیمی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان بهداشت، اصناف، اداره صمتن، تعزیرات حکومتی، اماکن و جهاد کشاورزی از دو واحد تولیدی بازدید کردند.

علی بیرانوند افزود: در این بازدیدها، یک کارگاه زیرزمینی شیرینی‌پزی که بدون مجوز و با شرایطی به شدت غیربهداشتی فعالیت می‌کرد، شناسایی و پلمپ گردید. وضعیت این کارگاه به اندازه‌ای نامناسب بود که تهدید مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد و به همین دلیل مالک آن با دستور قضایی بازداشت شد.

وی ادامه داد: در یک واحد شیرینی‌پزی دیگر نیز چندین تخلف بهداشتی شامل نگهداری نامناسب مواد اولیه و استفاده از تجهیزات آلوده مشاهده گردید که با تصمیم نهاد‌های نظارتی، این واحد نیز بلافاصله تعطیل شد.

بیرانوند تصریح کرد: این اقدامات پیام روشنی برای واحد‌های صنفی دارد؛ رعایت اصول بهداشتی الزامی است و دستگاه قضایی با هرگونه بی‌توجهی در این زمینه برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را سریعاً به مراجع نظارتی و دستگاه قضایی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.