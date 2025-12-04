به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید جواد حسینی در جمع مشاوران حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه روانشناسان در نظام سلامت روان کشور گفت: روانشناس باید توانایی دسترسی به لایه‌های پنهان شخصیت انسان را داشته باشد و در این مسیر استفاده از دانش حوزه و معارف اسلامی بسیار راهگشاست.

وی با اشاره به گستره فعالیت خدمات مشاوره کشور تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار مرکز مشاوره زیر نظر سازمان بهزیستی و ۹ هزار روانشناس در کشور فعال هستند و با تقویت هم‌افزایی و هماهنگی، می‌توان استاندارد‌های این خدمات را ارتقا داد.

حسینی همچنین درباره نقش سامانه‌های ملی سلامت روان اظهار کرد: سامانه‌های ۱۲۳ و ۱۴۸۰ مرجع مهم ارزیابی وضع روانی جامعه هستند و به کمک آنها دمای روانی جامعه سنجیده می‌شود.

وی با تأکید بر نیاز کشور به تولید محتوای علمی دینی گفت: ما به محتوا‌های تخصصی با رویکرد دینی از جمله فقه اوتیسم و موضوعات نوظهور حوزه سلامت روان نیاز مبرم داریم و این مسیر باید تقویت شود.