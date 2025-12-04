پخش زنده
طبق تصمیم کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار همدان، از این پس قیمت میوه به صورت روزانه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: این نرخها در تابلوی میدان میوه و ترهبار درج میشود و تمامی معاملات بر اساس همین قیمت رسمی انجام خواهد شد تا از فاکتورسازی شبانه و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
یونسی همچنین افزود: در راستای سیاستهای تشدید نظارت بر بازار میوه و ترهبار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ۵ حجره گرانفروش در همدان پلمب شد.
او تاکید کرد: این حجرهها به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پلمب محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به وضعیت تورم در استان افزود: همدان در رتبه ۲۶ تورم سالانه قرار گرفته و میزان تورم آن نسبت به بسیاری از استانهای کشور کمتر است.
یونسی تاکید کرد: با این حال، در برخی حوزههای خاص مانند بازار میوه و ترهبار به دلیل فعالیت دلالان و واسطهگری افراد سودجو، قیمتها از میانگین کشوری بالاتر گزارش میشود.