هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد، به صیادان و فعالان گردشگری دریایی تأکید کرد: از بعدازظهر پنجشنبه تا عصر جمعه از دریا دوری کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، اداره هواشناسی دریایی استان مازندران برای مناطق ساحلی و فراساحلی، هشدار سطح زرد به دلیل مواج‌شدن دریا و وزش باد نسبتاً شدید صادر کرد.

زمان فعالیت این سامانه از بعدازظهر امروز، پنجشنبه ۱۳ آذر تا عصر روز جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت باد نزدیک ساحل تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و دور از ساحل تا ۴۷ کیلومتر بر ساعت و همچنین ارتفاع موج قابل ملاحظه: نزدیک ساحل تا ۱.۸ متر و دور از ساحل تا ۲.۱ متر پیش بینی می شود.

اثرات این پدیده: این شرایط جوی می‌تواند منجر به غرق‌شدن قایق‌ها و شناورهای کوچک، اختلال در فعالیت صیادان، مشکل در تردد شناورها و ایجاد خطر برای فعالیت‌های ساحلی شود.

هواشناسی دریایی مازندران به همه هشدار داد: فعالیت‌های قایقرانی، گردشگری دریایی و صیادی در این بازه زمانی ممنوع است. همچنین در تردد و فعالیت شناورهای بزرگ نیز باید نهایت دقت و مراقبت صورت گیرد.

این هشدار به تمامی نهادهای درگیر، شناورداران، صیادان و شهروندان ابلاغ شده است.