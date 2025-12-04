در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد، سه طرح مهم در حوزه‌های بهداشت، صنعت و زیرساخت‌های انرژی به‌صورت برخط و با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین طرح، بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی زاگرس یاسوج است که با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی احداث شده و ظرفیت ایجاد ۱۲۰ شغل مستقیم را دارد.

این مرکز درمانی از طرحهای مهم حوزه سلامت در استان به‌شمار می‌رود.

همچنین طرح های آماده بهره‌برداری پست، خط انتقال و طرح‌های در دست اقدام شبکه انتقال و فوق‌توزیع برق استان نیز به صورت رسمی افتتاح شد. این طرح‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان خواهند داشت.