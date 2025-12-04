افتتاح سه طرح با دستور رئیسجمهور در کهگیلویه و بویراحمد
در جریان سفر استانی رئیسجمهور پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد، سه طرح مهم در حوزههای بهداشت، صنعت و زیرساختهای انرژی بهصورت برخط و با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین طرح، بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی زاگرس یاسوج است که با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی احداث شده و ظرفیت ایجاد ۱۲۰ شغل مستقیم را دارد. این مرکز درمانی از طرحهای مهم حوزه سلامت در استان بهشمار میرود.
همچنین طرح های آماده بهرهبرداری پست، خط انتقال و طرحهای در دست اقدام شبکه انتقال و فوقتوزیع برق استان نیز به صورت رسمی افتتاح شد. این طرحها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان خواهند داشت.
سومین طرح افتتاحشده، مجتمع کشتارگاهی و سردخانه صنعتی دلناز گچساران است که با ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری اجرایی شده و با هدف توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی و تأمین نیازهای فرآوری و نگهداری محصولات پروتئینی در منطقه به بهرهبرداری رسید.