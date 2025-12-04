به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مرحله نهایی رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ جمع‌بندی مرحله اول، ۴ دسامبر ۲۰۲۵، مدیر اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای، اولاربک شارشیف به ایراد سخنرانی پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است:



همکاران محترم

روسای محترم هیئت‌ها، شرکت‌کنندگان و مهمانان گرامی رزمایش



در مرحله پایانی رزمایش مشترک ضدتروریستی نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «سهند–ضدترور ۲۰۲۵» به شما خوش‌آمد می‌گویم.



اجازه می‌خواهم از طرف خود، از جمهوری اسلامی ایران بابت سازماندهی عالی برنامه‌ها، مهمان‌نوازی و استقبال گرم صمیمانه تشکر نمایم.



رزمایش‌های مشترک ضدتروریستی نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مؤثرترین و آزموده‌ترین شکل همکاری ضدتروریستی هستند



در سال ۲۰۲۵ یعنی سال جاری، بیست و یکمین رزمایش ضدتروریستی برگزار می‌شود. طرح این رزمایش بر پایه اصل حداکثر نزدیکی به شرایط واقعی عملیاتی در فضای سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات بالقوه ناشی از سازمان‌های تروریستی بین‌المللی طراحی شده است.



برای نخستین بار، جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگزارکننده رزمایش ایفای نقش می‌کند؛ کشوری که در ژوئیه ۲۰۲۳ به خانواده سازمان همکاری شانگهای پیوست.



رزمایش «سهند–ضدترور ۲۰۲۵» گواهی است بر پایبندی قاطع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و نهادهای ذی‌صلاح آن‌ها به مسیر همکاری همه‌جانبه در توسعه گفت‌وگو و تعامل عملی مشخص در مبارزه با «سه نیروی شر» (تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی).



تمامی برنامه‌ها تحت هدایت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و با همکاری کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای و نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند.



در جریان رزمایش، تمرین عملی سازوکارهای واکنش و همکاری برای خنثی‌سازی تهدیدات تروریستی در فضای خانواده شانگهای انجام می‌گیرد.

طرح رزمایش به‌صورت جمعی و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان همه طرف‌ها طراحی شده است.



شایان ذکر است که برای نخستین بار در تاریخ ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم، در جلسات کارشناسی مربوط به برنامه‌ریزی رزمایش، فرمانده رزمایش — جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سرتیپ دوم ولی معدنی — شخصاً حضور داشته است.



در مرحله مقدماتی، کار گسترده و مهمی انجام شده است:

برنامه‌هایی برای تبادل تجربه و شناسایی میدانی محل رزمایش نهایی برگزار شده و لجستیک برنامه‌های آتی تعیین گردیده است.

باید به حجم بالای اقدامات مقدماتی انجام‌شده توسط همکاران ایرانی اشاره کرد.

به‌ویژه در میدان رزمایش سپاه، حجم قابل توجهی از ساخت‌وساز برای استقرار و آموزش یگان‌های ویژه انجام شده است.

سازماندهی رزمایش تحت نظارت مستقیم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر محمد پاکپور انجام شده است.

خود رزمایش در دو مرحله برنامه‌ریزی شده است.



مرحله اول از ۱ ژوئیه تا ۱ اوت سال جاری توسط نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو در قلمرو ملی خودشان، بر اساس موضوعات، اهداف، وظایف و طرح کلی رزمایش مشترک ضدتروریستی (САТУ) برگزار گردید.



تعامل و تبادل اطلاعات میان شرکت‌کنندگان در مرحله اول رزمایش — از جمله دریافت داده‌ها درباره اهداف مورد نظر از بانک اطلاعاتی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای (РАТС ШОС) و اطلاع‌رسانی متقابل درباره اقدامات هماهنگ‌شده — از طریق کمیته اجرایی РАТС و با استفاده از ارتباط امن و کانال‌های پشتیبان انجام شده است.



اهداف تعیین‌شده در مرحله اول توسط همه شرکت‌کنندگان با موفقیت محقق شده‌اند.



همکاران ایرانی نیز نتایج مرحله اول رزمایش را که توسط نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو ارائه شده بود، جمع‌بندی کرده‌اند.



بر اساس طرح رزمایش، از میان کارشناسان نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی، ستاد مشترک رزمایش تشکیل شده است.



تمرین پاسگاه فرماندهی با مشارکت این ستاد برگزار گردید و سناریوهای اقدام یگان‌های ویژه ضدتروریستی در چارچوب عملیات مشترک ضدتروریستی تمرین شد.



با هدایت همکاران ایرانی، یگان‌های ویژه ضدتروریستی کشورهای عضو با پشتیبانی کمیته اجرایی РАТС تمرین‌های رزمی و سناریوهای آموزشی مبتنی بر تجربه ملی در زمینه خنثی‌سازی تهدیدات تروریستی را اجرا کردند.



همکاران گرامی، بانوان و آقایان محترم!

امروز بخش‌هایی از عملیات یگان‌های ویژه برای مقابله با فعالیت‌های گروه تروریستی شناسایی‌شده و رفع تهدیدات امنیتی ناشی از آن به حضور شما ارائه خواهد شد.



یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقداماتی را در زمینه حفاظت از مناطق مرزی و جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی به عمق خاک کشور به نمایش خواهند گذاشت.



به نظر اینجانب، این رزمایش‌ها به مرحله‌ای مهم در تقویت وحدت نیروهای ضدتروریستی تبدیل خواهند شد و انگیزه‌ای برای ارتقای تعامل عملی نهادهای ذی‌صلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی نوین خواهند بود.



برای برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان رزمایش، آرزوی نمایش درخور توانایی های خود و اجرای موفق مأموریت‌های محوله را دارم!



از توجه شما سپاسگزارم!