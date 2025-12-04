به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اولاربک شارشیف در جمع بندی مرحله اول رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ با بیان اینکه از جمهوری اسلامی ایران بابت سازماندهی عالی برنامه‌ها، مهمان‌نوازی و استقبال گرم صمیمانه تشکر می‌کنم گفت: در سال ۲۰۲۵ یعنی امسال، بیست و یکمین رزمایش ضدتروریستی برگزار می‌شود طرح این رزمایش بر پایه اصل حداکثر نزدیکی به شرایط واقعی عملیاتی در فضای سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات بالقوه ناشی از سازمان‌های تروریستی بین‌المللی طراحی شده است.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگزارکننده رزمایش ایفای نقش می‌کند کشوری که در ژوئیه ۲۰۲۳ به خانواده سازمان همکاری شانگهای پیوست.

وی ادامه داد: رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گواهی است بر پایبندی قاطع کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و نهاد‌های ذیصلاح آنها به مسیر همکاری همه‌جانبه در توسعه گفتگو و تعامل عملی مشخص در مبارزه با سه نیروی شر (تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی).

شارشیف تشریح کرد: تمامی برنامه‌ها تحت هدایت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و با همکاری کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای و نهاد‌های ذیصلاح کشور‌های عضو برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند.

وی بیان کرد: در جریان رزمایش تمرین عملی سازوکار‌های واکنش و همکاری برای خنثی‌سازی تهدیدات تروریستی در فضای خانواده شانگهای انجام می‌گیرد طرح رزمایش به‌صورت جمعی و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان همه طرف‌ها طراحی شده است.

مدیر اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای افزود: برای نخستین بار در تاریخ ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم در جلسات کارشناسی مربوط به برنامه‌ریزی رزمایش، فرمانده رزمایش جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرتیپ دوم ولی معدنی شخصا حضور داشته است.

وی اضافه کرد:در مرحله مقدماتی کار گسترده و مهمی انجام شده است به این معنا که برنامه‌هایی برای تبادل تجربه و شناسایی میدانی محل رزمایش نهایی برگزار شده و لجستیک برنامه‌های آتی تعیین شده است.

وی ادامه داد: باید به حجم بالای اقدامات مقدماتی انجام‌شده توسط همکاران ایرانی اشاره کرد به‌ویژه در میدان رزمایش سپاه، حجم قابل توجهی از ساخت‌وساز برای استقرار و آموزش یگان‌های ویژه انجام و سازماندهی رزمایش تحت نظارت مستقیم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است.

شارشیف با بیان اینکه خود رزمایش در دو مرحله برنامه‌ریزی شده است یادآوری کرد: مرحله اول از ۱ ژوئیه تا ۱ اوت امسال توسط نهاد‌های ذیصلاح کشور‌های عضو در قلمرو ملی خودشان بر اساس موضوعات، اهداف، وظایف و طرح کلی رزمایش مشترک ضدتروریستی برگزار شد.

وی گفت: تعامل و تبادل اطلاعات میان شرکت‌کنندگان در مرحله اول رزمایش از جمله دریافت داده‌ها درباره اهداف مورد نظر از بانک اطلاعاتی ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای (РАТС ШОС) و اطلاع‌رسانی متقابل درباره اقدامات هماهنگ‌شده از طریق کمیته اجرایی РАТСو با استفاده از ارتباط امن و کانال‌های پشتیبان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اهداف تعیین‌شده در مرحله اول رزمایش توسط همه شرکت‌کنندگان با موفقیت محقق شده‌اند تشریح کرد: همکاران ایرانی نیز نتایج مرحله اول رزمایش را که توسط نهاد‌های ذیصلاح کشور‌های عضو ارائه شده بود جمع‌بندی کرده‌اند بر اساس طرح رزمایش از میان کارشناسان نهاد‌های ذیصلاح کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی ستاد مشترک رزمایش تشکیل شده است.

مدیر اجرایی ساختار ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای افزود: تمرین پاسگاه فرماندهی با مشارکت این ستاد برگزار گردید و سناریو‌های اقدام یگان‌های ویژه ضدتروریستی در چارچوب عملیات مشترک ضدتروریستی تمرین شد؛ با هدایت همکاران ایرانی، یگان‌های ویژه ضدتروریستی کشور‌های عضو با پشتیبانی کمیته اجرایی РАТС تمرین‌های رزمی و سناریو‌های آموزشی مبتنی بر تجربه ملی در زمینه خنثی‌سازی تهدیدات تروریستی را اجرا کردند.

وی افزود: امروز بخش‌هایی از عملیات یگان‌های ویژه برای مقابله با فعالیت‌های گروه تروریستی شناسایی‌شده و رفع تهدیدات امنیتی ناشی از آن ارائه خواهد شد؛ یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقداماتی را در زمینه حفاظت از مناطق مرزی و جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی به عمق خاک کشور به نمایش خواهند گذاشت.

شارشیف اضافه کرد:این رزمایش‌ها به مرحله‌ای مهم در تقویت وحدت نیرو‌های ضدتروریستی تبدیل خواهند شد و انگیزه‌ای برای ارتقای تعامل عملی نهاد‌های ذیصلاح کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی نوین خواهند بود.