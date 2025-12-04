به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: در خراسان جنوبی ۶۰۳ مادر مکرمه شهید و ۴۴۵همسر مکرمه شهید در قید حیات هستند که هر یک سرمایه‌ای معنوی و اجتماعی برای جامعه محسوب می‌شوند.

ناهید رحیمی افزود: از ۶۰۳ مادر شهید خراسان جنوبی ۴۷ نفر مادر دو یا سه شهید هستند.

وی گفت: تکریم این عزیزان وظیفه‌ای ملی و دینی است و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به آنان گام برمی‌دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان افزود: سیزدهم جمادی الثانی سالروز وفات بانوی بزرگوار، حضرت‌ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام والای مادران و همسران مکرمه شهداست؛ کسانی که با تحمل سختی‌ها و فراق عزیزانشان، چراغ راه پایداری و مقاومت ملت ایران را روشن نگاه داشتند.