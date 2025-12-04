با شتاب‌گرفتن کاربرد‌های هوش مصنوعی در تحریریه‌ها و اتاق‌های خبر، آینده روزنامه‌نگاری با پرسش‌های تازه‌ای درباره خلاقیت، امنیت اطلاعات، ساختار حرفه‌ای و شکاف دیجیتال روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اینها مسائلی هستند که کارشناسان رسانه آن را یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ اطلاع‌رسانی می‌دانند.

آقای علیرضا بهرامی روزنامه نگار با حضور در استودیو شبکه خبر گفت:­ گسترش هوش مصنوعی در تولید محتوا، سرعت پردازش داده و مدل‌های زبانی، روزنامه‌نگاری را با مجموعه‌ای از تهدید‌ها و فرصت‌های هم‌زمان مواجه کرده است.

وی افزود: کارشناسان رسانه معتقدند این فناوری در کوتاه‌مدت ساختار‌های شغلی را دستخوش تغییر می‌کند و چالش‌های اخلاقی و حقوقی تازه‌ای را از افزایش محتوای جعلی و نبود دروازه‌بانی حرفه‌ای در فضای وب گرفته تا مسئله مالکیت فکری و استنادپذیری خروجی‌های ماشینی پدید می‌آورد.

بهرامی­ ادامه داد: در کنار تهدیدها، هوش مصنوعی به‌عنوان یک دستیار سریع و دقیق می‌تواند بخشی از فرآیند‌های حرفه‌ای را بهینه کند و امکانات تازه‌ای برای مدیریت محتوا، تحلیل داده و توسعه رسانه فراهم آورد؛ اما متخصصان تأکید دارند که این فناوری هنوز قادر به بازتولید «امضای انسانی» در روایت‌های خبری نیست و توان خلاقیت، لحن، نگاه و لحظه‌های هنری خبرنگار را تکرار نمی‌کند.

بررسی تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که شکاف دیجیتال میان کشور‌های توسعه‌یافته و جهان سوم با رشد هوش مصنوعی عمیق‌تر خواهد شد و توان استفاده از فناوری‌های نو، به سود کشور‌ها و رسانه‌های قدرتمندتر تغییر می‌کند؛ عاملی که می‌تواند بر کیفیت جریان اطلاع‌رسانی اثر بگذارد.

در حوزه حقوقی نیز نمونه‌های اخیر نشان داده‌اند که استفاده از محتوا‌های هوش مصنوعی در پژوهش، گزارش‌نویسی یا استناد قضایی، چالش‌هایی همچون خطا‌های واقعی‌نما، سرقت ادبی ناخواسته و نبود سازوکار‌های نظارت را ایجاد کرده است؛ موضوعی که بسیاری از نظام‌های حقوقی را به سمت تدوین قوانین بازدارنده و دقیق‌تر سوق داده است.

با وجود این چالش‌ها، تحلیلگران رسانه تأکید می‌کنند که تاریخ ارتباطات نشان داده مقاومت در برابر فناوری نتیجه‌بخش نیست؛ بلکه بهره‌گیری هوشمندانه، یادگیری مهارت‌های جدید و تطبیق استراتژی رسانه با ابزار‌های نو، مسیر مؤثرتری برای حفظ خلاقیت و به‌روزرسانی حرفه روزنامه‌نگاری خواهد بود.