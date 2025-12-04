پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از تداوم جمعآوری تورهای صید غیرمجاز و استمرار طرح مقابله با صید غیرقانونی در مسیر رودخانه زرینهرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: این اقدام با هدف حفظ ذخایر آبزی و صیانت از اکوسیستم آبی منطقه انجام میشود و یگان حفاظت محیط زیست با گشتهای مستمر، حضور میدانی و پایش مداوم مسیر رودخانه، با هرگونه صید غیرمجاز برخورد خواهد کرد.
جسور با اشاره با اینکه استفاده از ادوات ممنوعه و اقدام به صید در فصل ممنوع، تخلف محسوب شده، افزود: همکاری شهروندان نقش مهمی درکاهش تخلفات صید دارد و حفاظت از رودخانهها فقط با همراهی و مشارکت همگانی امکانپذیر است.