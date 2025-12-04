به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان. رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، هفتادو هشتمین و هفتادو نهمین جلسه مشورتی پیگیری پرونده‌های ویژه و مهم استان به منظور بررسی دو پرونده مهم استان با موضوع قاچاق ارز و اراضی ملی و حقوق بیت المال در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که قضات شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان، روسای دادگستری وقضات رسیدگی کننده دادگستری پیرانشهر و پلدشت، و مدیران مرتبط ادارات مربوط حضور داشتند گفت: نظر به اهمیت برخی از پرونده‌ها و تاثیرات آنها بر افکار عمومی جلسات مشورتی و پیگیری پرونده‌های مهم در اجرای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و بر اساس دستورالعمل معاونت اول قوه قضائیه به صورت مرتب در دستور کار دادگستری استان است.

عتباتی تاکید کرد: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم بدین منظور تشکیل می‌گردد تا وضعیت این پرونده‌ها را مرور و هماهنگی بیشتری جهت نتیجه بخش بودن و روشن شدن تمامی ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت به نتیجه رسیدن آنها صورت پذیرد.

وی افزود: این جلسه با دستور رسیدگی به دو پرونده مهم استان تشکیل شده تا با روشن شدن تمامی ابعاد پرونده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن اتخاذ گردد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به دستور جلسه بیان داشت: جلسات مشورتی و اخذ نظرات کارشناسی کمک می‌کند که مرجع رسیدگی با بررسی تمامی جوانب، حکمی مستدل و قابل دفاع، که هم حقی از متهمین تضییع نشود و هم حق و حقوق دولت در تمامی مراحل دادرسی مدنظر قرار گیرد را صادر نماید.

در ادامه جلسه دستورات هر دو جلسه مطرح و اعضاء گزارشات خود را ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر در پایان نظرات جمع بندی و ارشادات لازم ارائه گردید.