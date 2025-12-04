پخش زنده
وزیر راه از اتمام ریلگذاری دوخطه راهآهن زنجان–قزوین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ وزیر راه و شهرسازی بههمراه استاندار زنجان امروز با حضور در محور ریلی زنجان–قزوین، پایان عملیات ریلگذاری این پروژه مهم و ۲۱ ساله را اعلام کردند؛ طرحی که با اجرای آن ظرفیت و سرعت جابهجایی بار و مسافر در این کریدور ریلی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سفر یکروزه به زنجان از اتمام عملیات ریلگذاری دوخطه راهآهن قزوین–زنجان بازدید کرد؛ پروژهای با ارزش بهروز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان که از مصوبات سفر رهبر انقلاب بوده و پس از دو دهه انتظار در مراحل پایانی قرار دارد.
دوخطهسازی این مسیر موجب افزایش سرعت و ظرفیت حملونقل، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات و رونق اقتصادی و گردشگری استان خواهد شد.