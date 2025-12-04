پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد: کمربند ایمنی سادهترین و در عین حال مؤثرترین وسیله برای حفظ جان سرنشینان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با اشاره به نقش حیاتی کمربند ایمنی در کاهش تلفات حوادث رانندگی گفت: متأسفانه هنوز شاهدیم برخی رانندگان و سرنشینان به ویژه در ردیف عقب خودرو، از بستن کمربند ایمنی خودداری میکنند و این غفلت هنگام وقوع حادثه میتواند به بهایی سنگین تمام شود.
وی افزود: بستن کمربند ایمنی فقط یک قانون نیست؛ بلکه نوعی مسئولیت اجتماعی است و پلیس راهور با اجرای طرحهای آموزشی و برخورد قانونی با متخلفان، تلاش دارد این موضوع را در جامعه نهادینه کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد خاطرنشان کرد: بستن کمربند ایمنی باید به عادتی روزمره و ناخودآگاه تبدیل شود، همانند روشن کردن خودرو یا بستن درب آن. پس بیایید از خودمان آغاز کنیم؛ زیرا حفظ جان انسان، بالاترین اولویت در رانندگی است.
دستوار ادامه داد: بنا بر آمارهای رسمی، استفاده از کمربند ایمنی احتمال مرگ و جراحات شدید در تصادفات رانندگی را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش میدهد.