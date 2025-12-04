نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در صحن علنی مجلس، نظارت جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و برخورد قانونی با مسببان را خواستار شد.

بهنام سعیدی، نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی ( چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: ما وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم. همگی شاهد هستیم که افزایش افسارگسیخته و حتی در برخی موارد روزانه قیمت کالاهای اساسی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کرده است. مگر نه اینکه ما امروز در مجلس قانون تصویب می‌کنیم برای بنیاد خانواده و تحکیم بنیان‌های آن؟

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین رکن خانواده، معیشت مردم است اظهار کرد: این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها فشار غیرقابل‌تحملی را به سفره و زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد کرده است. از یک طرف شاهد گرانی روزانه کالاهای اساسی هستیم و از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو مواجه ایم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری داشته باشند، تصریح کرد: دولت باید سازوکارهای نظارتی را اصلاح کند یا فعال سازد. اگر نیاز به تشکیل ستاد ویژه است، تشکیل شود. اگر لازم است قیمت‌ها روزانه کنترل شود، باید این کار انجام گیرد. امروز اقشار کم‌درآمد و متوسط و کارمندان آسیب جدی دیده اند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید با متخلفان بزرگ اقتصادی و عاملان این گرانی‌ها برخورد قاطع و علنی داشته باشد، افزود: مردم باید کسانی را بشناسند که با اقتصاد کشور بازی می‌کنند و برای آن‌ها چالش ایجاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما در مجلس هم برای کنترل گرانی ها وظیفه داریم، گفت: باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کنیم. اگر وزیری کوتاهی می‌کند، تذکر بدهیم، سؤال کنیم و اگر لازم شد، استیضاح کنیم. رسانه‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و هر نهادی که توان ورود دارد باید اقدام کند و جلوی این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد. حفظ قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی باید خط قرمز مجلس باشد.