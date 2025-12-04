پخش زنده
رئیس پلیس راهور شهرستان گرگان گفت: واژگونی و آتش سوزی پژو ۲۰۶ در کمربندی گرگان ۴ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالله حاجیلری رئیس پلیس راهور شهرستان گرگان گفت: حوالی ساعت ۲۲ شامگاه چهارشنبه یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در محور کمربندی گرگان دچار حادثه شد.
او افزود: به دلیل لغزنده بودن جاده، تخطی از سرعت راننده و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، خودرو از مسیر منحرف شده و وارد لاین دیگر میشود و با دو خودروی دیگر برخورد میکند.
سرهنگ حاجیلری ادامه داد: متاسفانه خودروی ۲۰۶ به دلیل احتراق موتور دچار آتش سوزی میشود.
او افزود: در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت میشوند.
او گفت: در زمان بارندگی و لغزندگی جادهها لازم است رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت و از نور چراغهای جلو و عقب استفاده کنند.
سرهنگ حاجیلری ادامه داد: استفاده از شیشه دودی غیر استاندارد در این مواقع موجب بروز حادثه میشود.