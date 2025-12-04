پخش زنده
امروز: -
تیم فولاد هرمزگان در هفته هفتم لیگ دسته دو فوتبال باشگاههای کشور، مقابل شهرداری ماهشهر نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان رضا مرتضی زاده در تیم فولاد هرمزگان دیروز (۱۲ اذرماه) با یک گل مغلوب شهرداری ماهشهر شدند.
تیم فولاد هرمزگان با این باخت با کسب ۱۰ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی گروه الف قرار گرفت.
اما دیگر نماینده هرمزگان تیم شهرداری بندرعباس در گلستان با تک گل ایمان احمدی تیم آسمان این شهر را شکست داد.
بیشتر بخوانید: شکست شناورسازی قشم در لیگ دسته اول
تیم شهرداری بندرعباس با کسب ۷ امتیاز در جایگاه نهم گروه ب قرار گرفت.