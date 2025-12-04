نماینده مردم شش شهرستان جنوبی کرمان با ابراز نگرانی ازوضع کشاورزان در آستانه فصل کشت در صحن علنی مجلس تأمین مالی و اعطای تسهیلات به کشاورزان راخواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب و جازموریان در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود وضعیت کشاورزان جنوب استان کرمان به‌ویژه شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: حال کشاورزان ما خوب نیست و بسیاری از آنان ماتم‌زده‌اند.

منصور شکراللهی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک کشاورزی مصوب در برنامه هفتم، تأکید کرد: این افزایش سرمایه می‌تواند بانک کشاورزی را از ناترازی خارج کند و این بانک باید بتواند در شرایط کنونی، که زنجیره ارزش غذایی و تولید از مهم‌ترین ارکان کشور است، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب و جازموریان در مجلس با ابراز نگرانی از اینکه فصل کشت آغاز شده، اما کشاورزان حتی یک ریال وام دریافت نکرده‌اند، افزود: از دولت و مجلس درخواست می‌کنم به بانک مرکزی دستور لازم برای اختصاص فوری اعتبارات به بانک کشاورزی صادر شود تا کشاورزان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.