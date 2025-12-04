پخش زنده
سفیران انرژی شرکت گاز استان همدان با شعار مصرف بهینه گاز، گرمای پایدار گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این گردهمایی که در راستای اجرای طرح پایش مصرف گاز ادارات در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد برگزار شد، حدود ۸۰۰ نفر از سفیران انرژی استان همدان حضور داشتند.
نایب رئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از تلاشهای شرکت گاز استان، به اهمیت گازرسانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان اشاره کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی گفت: استان همدان در گذشته جزء استانهای برتر در گازرسانی به روستاها و مناطق دورافتاده کشور بوده که باید تلاش کنیم تا شبکههای گازرسانی را به گونهای طراحی کنیم که مردم استان، دسترسی آسانتری به این نعمت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان نیز گفت: استان همدان از جمله اولین استانهای سبز کشور بود که از سال ۱۳۸۷ تمامی شهرهای آن و از سال ۱۳۹۶ تمام روستاهای واجد شرایط، از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.
مجید اللهیاری افزود: سال گذشته در کشور حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داشتیم که این رقم در سال جاری به ۳۵۰ میلیون مترمکعب پیشبینی شده است، بنابراین، همه ما باید تلاش کنیم تا مصرف غیرضروری گاز کاهش یابد.
او تاکید کرد: امسال با توجه به شرایط موجود، یکی از اولویتهای ما کنترل دمای محیط در ادارات و صنایع است، دمای آسایش در ادارات باید به ۲۰ درجه سانتیگراد محدود شود و تمامی ادارات موظف به مدیریت مصرف گاز و کنترل سیستمهای هوشمند خود هستند.
شرکت ملی گاز از همه حاضرین خواست تا به عنوان سفیران انرژی، این اطلاعات را در خانهها، مساجد و محلهای کاری خود منتقل کنند تا با همکاری هم، استان همدان به یکی از استانهای پیشرو در مدیریت مصرف انرژی تبدیل شود.