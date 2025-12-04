پخش زنده
لزوم بهبود عملکردهای سیستمی و اهتمام ویژه به صلح و سازش مهمترین محورهای نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران دادگستری آذربایجان غربی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران دادگستری استان آذربایجانغربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین قضایی و روسا و دادستانهای حوزههای قضایی تابعه استان آذربایجانغربی در محل سالن دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید.
دکتر عتباتی در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، با اشاره به سالروز وفات حضرتام البنین و روز تکریم همسران و مادران شهدا، گفت: خانوادههای ارجمند شهدا چشم و چراغ ما هستند و ما در برابر این اسوههای صبر و مقاومت سر تعظیم فرود میآوریم
دکتر عتباتی در ادامه با اشاره به اجر و منزلت کار قضایی، گره گشایی از کار مردم را با وجود همه سختیها و مشقتهای این کار، ارزشمند و دارای اجر و قرب الهی دانسته و از زحمات همه عزیزان مجموعه قضایی استان قدردانی و تشکر نمود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با تاکید بر ضرورت وجود نظم و انضباط کاری در کارها اظهار داشت: " در بی نظمی امکان رشد و پیشرفت حاصل نمیشود لذا مدیران قضایی به منظور پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف حتما باید نظم و انظباط را سرلوحه کار خود قرار دهند. "
مقام ارشد قضایی استان در بخش دیگری از صحبتهای خود، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی را ملزم به مدیریت امور حوزه قضایی خود به بهترین شکل ممکن نموده و اولویت امور را با کارهای قضایی و امور دادگستری دانستند که میبایست به نحو احسن کارها انجام شده و اصل بر ساختار و تشکیلات قضایی است که در هر حوزه قضایی میبایست مدیریت شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر پیگیری موضوع پروژههای مصوب در حوزههای قضایی استان گفت: روسای حوزههای قضایی موضوع پروژهها رو جدی گرفته و با رعایت دقت، سرعت، نظم و صرفه جویی، کار را با استفاده از همه ظرفیتها پیگیری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با بررسی آمار و عملکرد حوزههای قضایی استان که توسط اسدی معاون برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ارائه گردید بر اهمیت صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز پروندهها تاکید کرده و با توجه به تمرکز مراجع نظارتی و ارزیابی قوه قضائیه بر سیستمها و سامانه ها، نکات مهمی در خصوص بهبود آمار و عملکرد حوزههای قضایی استان ارائه نمود.