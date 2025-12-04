به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال نونهالان فوتبال کیش در رقابت‌های استانی جام جزایر سه‌گانه خلیج فارس با تیم‌های شهرداری کانون سورو، شهرداری کانون سراه برق، آبی‌پوشان هرمز، تنگه هرمز، ابرار زیباشهر، جاسک‌سیتی، ستارگان خلیج فارس و ملوان رقابت می‌کند.

بهداد روانفر، سرپرست، احمد حمیدی سرمربی و اسدی مدیر فنی تیم نونهالان فوتبال کیش در این رقابت‌ها حضور دارند.

بازیکنان تیم نونهالان کیش در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، نخستین تجربه ورزشی خود را با عنوان تیم اخلاق در مسابقات جوانان کشور کسب کردند.

جزیره کیش تاکنون سابقه حضور رسمی در فوتبال ساحلی نداشته؛ اما امسال با تشکیل تیم «ستارگان خلیج فارس کیش» متشکل از نونهالان بومی، نخستین گام جدی برای ورود به این رشته برداشته شد. این رقابت‌ها که با حضور هشت تیم برگزار می‌شود، ویژه رده سنی نونهالان بوده و جزو معتبرترین رویداد‌های پایه در جنوب کشور محسوب می‌شود.

اعضای این تیم که همگی از نونهالان دهه نودی کیش هستند، طی ماه‌های اخیر تمرینات تازه و منسجمی را آغاز کردند و امید می‌رود این حضور، آغازگر مسیر تازه‌ای برای فوتبال ساحلی پایه در جزیره باشد.

سر مربی تیم گفت: بازیکنان تیم بومی کیش هستند و با انگیزه بالا در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

احمد حمیدی خاطرنشان کرد: امیدواریم با انگیزه بالای بازیکنان بتوانیم با دست پر رقابت‌ها را به پایان برسانیم.

تیم فوتبال نونهالان کیش با عنوان ستارگان خلیج فارس کیش در این رقابت‌ها نخستین تجربه فوتبالی خود را تجربه می‌کند.