پخش زنده
امروز: -
دارالقرآن مشکات ناحیه مقاومت بسیج شیروان امروز با حضور سردار اکبری فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این مراسم، سردار اکبری با اشاره به اهمیت نقش قرآن در تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی گفت: تربیت قرآنی زیربنای پیشرفت و مقابله با جنگ نرم دشمن است و امروز بسیج با راهاندازی چنین مراکزی، پرچمدار ترویج معارف ناب قرآن کریم در جامعه است.
سردار اکبری ادامه داد: سرمایهگذاری در عرصه تعلیم و تربیت قرآنی، سرمایهگذاری برای آینده نظام و کشور است و باید همه ظرفیتها برای جذب نوجوانان و جوانان به قرآن به کار گرفته شود
دارالقرآن مشکات بسیج با هدف ارتقای سطح معارف قرآنی، تربیت حافظان و قاریان و گسترش فعالیتهای فرهنگی ـ قرآنی در سطح شهرستان شیروان فعالیت خود را آغاز کرده است