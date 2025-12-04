روایت افتخارآفرینی نوجوانان نخبه و تکریم مادران شهدا در برنامه «مثبت آموزش»، ویژه‌برنامه «زمانه» در گرامی‌داشت روز دانشجو و برنامه تلویزیونی «کوه‌گشت» با روایت‌هایی تازه از ماجراجویی در طبیعت از قاب شبکه‌های سیما روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز با حضور نوجوانان ممتاز و جمعی از فعالان فرهنگی به بررسی دستاورد‌های نسل تازه دانش‌آموزان کشور می‌پردازد.

در این برنامه «رقیه میرعلمی» و «طوبی محمدی» به عنوان میهمان حضور دارند و درباره تجربه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی خود گفت‌و‌گو می‌کنند.

همچنین «محدثه بهاالدین» و «مهدی بهاالدین بیگی» از دانش‌آموزان نخبه، به همراه «عباس سیفی» معلم تاریخ و ایران‌گرد، بخش دیگری از برنامه را همراهی خواهند کرد.

محور‌های اصلی شامل معرفی نوجوانان نخبه، تکریم از مادران شهدا، گفت‌و‌گو با حافظ ۲۲ جزء قرآن با مقام کشوری، حافظ کل قرآن و بخش ویژه‌ای درباره تاریخچه غذای ایرانی خواهد بود.

این قسمت از «مثبت آموزش» پنج‌شنبه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

ویژه‌ برنامه «زمانه»

به مناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو، برنامه گفت‌و‌گو محور «زمانه» این هفته علاوه بر پخش روال معمول خود در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، در دو شب متوالی جمعه ۱۴ آذر حوالی ساعت ۲۳ و شنبه ۱۵ آذر حوالی ساعت ۲۲ ویژه‌برنامه‌ای را تقدیم بینندگان خواهد کرد.

«زمانه» در ویژه‌برنامه این هفته با رویکردی متفاوت به بازخوانی زمینه‌های تاریخی روز دانشجو می‌پردازد.

در بخش نخست که جمعه‌شب پخش می‌شود، دکتر رضا مهدوی با حضور در برنامه به بررسی موسیقی‌های ضدآمریکایی تولید شده در دوره‌های مختلف و تأثیر آنها بر بازتاب مبارزات مردم ایران می‌پردازد.

در بخش دوم و برنامه شنبه‌شب نیز سمیعی مهمان «زمانه» خواهد بود و درباره نقش هنر در روایت رویداد‌های سال ۱۳۳۲ گفت‌و‌گو می‌کند؛ سالی که کودتای ۲۸ مرداد به دست آمریکا رقم خورد و چند ماه بعد نیز واقعه ۱۶ آذر و شهادت سه دانشجو در پی حضور ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت امریکا در تهران رخ داد.

در این دو شب، «زمانه» از چند آیتم و بخش جدید خود نیز رونمایی می‌کند که به جذابیت‌های این ویژه‌برنامه خواهد افزود.

این برنامه محصول گروه معارف اسلامی شبکه دو به تهیه‌کنندگی سید مجید اکرمی و با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی است، که به صورت معمول چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو روانه آنتن می‌شود.

برنامه «کوه‌گشت»

برنامه تلویزیونی «کوه‌گشت» امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذر با مجموعه‌ای از بخش‌های متنوع و هیجان‌انگیز، میزبان علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و ورزش کوهنوردی در شبکه ورزش سیما خواهد بود.

این برنامه تلاش دارد قاب‌هایی ماندگار از دل کوهستان و تجربه‌های زیست‌محیطی را برای مخاطبان ثبت کند.

این برنامه با بخش‌های مختلفی همچون «با مردم» در کوهستان، یک طرح برای کوهنوردان، یک دنیا ارزش برای کوهستان، پیوند ماجراجویی و بادکنک، گردشگری به صرف مواد مذاب، رصد هیمالیا از آسمان و همراه با پرنده رضا پارسا، سعی دارد تا لحظاتی جذاب و دیدنی از دل طبیعت را روایت کند.

«کوه‌گشت» به تهیه‌کنندگی و اجرای حسین رضایی پنج‌شنبه‌ها حوالی ساعت ۱۳ از شبکه ورزش پخش می‌شود و بازپخش آن نیز جمعه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۹ برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.