همایش آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای استان با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی و رئیس ستاد انتخابات استان برگزار شد.
رئیس ستاد انتخابات استان در این همایش با اشاره به برگزاری تمامالکترونیک انتخابات پیشرو، این شیوه را موجب افزایش شفافیت، اعتماد عمومی، سرعت در اعلام نتایج و حذف خطاهای انسانی در فرآیند شمارش آرا دانست.
رسول مقابلی همچنین با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری کامل هیئتهای اجرایی و نظارت در تمامی مراحل برگزاری انتخابات، چهار اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت بالا را منشور اساسی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده و افزود: با همکاری سازنده میان ستاد انتخابات و هیئت نظارت استان و با اتحاد و همبستگی مردم، انشاءالله شاهد مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات خواهیم بود.