راهیان نور یکی از راه‌های مهم معرفی فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان از تشکیل قرارگاه پشتیبانی ویژه اردو‌های راهیان نور در استانداری و هماهنگی گسترده دستگاه‌ها برای پشتیبانی همه‌جانبه خبر داد.

کیامرث حاجی‌زاده، در جلسه ستاد راهیان نور گفت: راهیان نور یکی از راه‌های مهم معرفی فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است تا کسانی که آن دوران مقدس را درک نکرده‌اند، از نزدیک میادین ایثار و شهادت را لمس کنند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل کشوری، مسئولیت پشتیبانی از این اردو‌ها در استان‌ها به وزارت کشور و استانداری‌ها محول شده و در خوزستان، دبیرخانه قرارگاه پشتیبانی راهیان نور در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مستقر خواهد شد.

حاجی‌زاده تصریح کرد: تمام فعالیت‌های مربوطه باید به این قرارگاه منعکس شود و نیاز‌های حوزه‌هایی مانند اسکان، سلامت، رفاه و حمل‌ونقل به‌صورت هفتگی رصد و پیگیری شود.

وی اعلام کرد: اداره کل اداری و مالی استانداری با مسئولیت آقای صالحی، دبیر این قرارگاه پشتیبانی خواهد بود و یک دبیرخانه تخصصی برای پیگیری امور تشکیل می‌دهد.

معاون استاندار خوزستان تأکید کرد: در حوزه اسکان، علاوه بر اردوگاه‌های سپاه، از ظرفیت هلال احمر و منطقه آزاد اروند نیز استفاده خواهد شد و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرزنشین نیز باید برای ارائه خدمات پای کار آیند.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: از شورای فرهنگی استانداری درخواست می‌شود برنامه بازدید کارکنان استانداری و خانواده‌های آنان از یادمان‌های شهدا در مرز‌ها را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حوزه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به عنوان مسئول اصلی، کمیته سلامت را تشکیل می‌دهد و کلیه نهاد‌های درمانی و بهداشتی استان از جمله بهداری سپاه، بهداری ارتش و تأمین اجتماعی ذیل آن فعالیت خواهند کرد.

حاجی‌زاده افزود: شرکت‌های بزرگ صنعتی استان مانند شرکت‌های حوزه نفت، فولاد و حفاری نیز به عنوان پشتیبان، در این امر مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: تجربه موفق قرارگاه‌های پشتیبانی در دوران دفاع مقدس و نیز عملیات‌های اخیر، الگوی مناسبی برای انسجام‌بخشی به پشتیبانی از راهیان نور است.

معاون استاندار خوزستان گفت: انتظار داریم کلیه دستگاه‌های عضو این ستاد، مصوبات و اقدامات خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه اعلام کنند تا تقسیم کار نهایی و ابلاغ آن به سرعت انجام شود.