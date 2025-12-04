بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مقابل مسکن ملی رودان چهار نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان گفت: این حادثه ساعت سه و پنج دقیقه بامداد پنجشنبه به علت سرعت بسیار بالای خودرو رخ داد که پس از واژگونی به حاشیه جاده منحرف شد.

حسین مکرانی افزود: شدت خسارت وارده به حدی بود که هر چهار سرنشین خودرو پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی و آتش نشانی فوت کرده بودند.

وی گفت: برای جلوگیری از هر گونه حادثه و ایمن‌سازی، جریان برق خودرو قطع و از نشت سوخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن جلوگیری شد.