به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* هفته ۳۴:

براگانتینو ۴ - ۰ ویتوریا

* هفته ۳۷:

فلامینگو ۱ - ۰ سیارا

آتلچیکو مینی رو ۰ - ۳ پالمیراس

سائوپائولو ۳ - ۰ اینترناسیونال

ژوونتود ۰ - ۳ سانتوس

- در تیم سانتوس نیمار ستاره برزیلی به طور کامل بازی و در دقایق ۵۶، ۶۵ و ۷۳ هت تریک کرد.

فورتالزا ۲ - ۱ کورینتیانس

- در جدول لیگ برازیلیرو تیم فلامینگو با ۷۸ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم‌های پالمیراس با ۷۳، کروزیرو با ۶۹ و میراسول با ۶۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند و همگی به دور گروهی جام لیبرتادورس در فصل آینده راه یافتند.

- در جدول گلزنان کایو ژرژ مهاجم برزیلی کروزیرو با ۲۱ گل صدرنشین است و جورجین دِ آراسکائتا مهاجم اروگوئه‌ای تیم فلامینگو با ۱۸ گل دوم است.