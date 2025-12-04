پخش زنده
فوتبال لیگ برزیل ۲۰۲۵ با قهرمانی فلامنیگو پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
* هفته ۳۴:
براگانتینو ۴ - ۰ ویتوریا
* هفته ۳۷:
فلامینگو ۱ - ۰ سیارا
آتلچیکو مینی رو ۰ - ۳ پالمیراس
سائوپائولو ۳ - ۰ اینترناسیونال
ژوونتود ۰ - ۳ سانتوس
- در تیم سانتوس نیمار ستاره برزیلی به طور کامل بازی و در دقایق ۵۶، ۶۵ و ۷۳ هت تریک کرد.
فورتالزا ۲ - ۱ کورینتیانس
- در جدول لیگ برازیلیرو تیم فلامینگو با ۷۸ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و تیمهای پالمیراس با ۷۳، کروزیرو با ۶۹ و میراسول با ۶۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند و همگی به دور گروهی جام لیبرتادورس در فصل آینده راه یافتند.
- در جدول گلزنان کایو ژرژ مهاجم برزیلی کروزیرو با ۲۱ گل صدرنشین است و جورجین دِ آراسکائتا مهاجم اروگوئهای تیم فلامینگو با ۱۸ گل دوم است.