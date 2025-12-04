به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیزدهم جمادی الثانی روز وفات‌ام البنین به نام مادران و همسران شهدا نام گذاری شده است.

مادران ایران زمین در دامان خود مردانی را پرورش دادند که همواره برای اعتلای نام میهن در خط مقدم بودند ورزشکاران نیز با حضور در میدان دفاع از کشور برای بالا ماندن پرچم از جان گذشتند.

در دوران دفاع مقدس بیش از ۵۲۰۰ ورزشکار کشور به درجه بالای شهادت نائل شده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

شهید عارف کاید خورده یکی از جوانان برومند میهنمان است که با وجود دعوت به تیم ملی تیراندازی به جبهه دفاع از حریم و حرم پیوست و در جبهه بوکمال سوریه شهید شد.

مادر عارف کاید خورده که ورزشکاری ملی پوش را به میدان دفاع از حق روانه کرد.