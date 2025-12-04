پخش زنده
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در قالب نهضت توسعه فضاهای آموزشی، ساخت هفتهزار و هفتصد طرح در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجید عبداللهی گفت: این طرحها اکنون با بیش از ۵۰درصد پیشرفت، در حال اجراست.
عبداللهی ادامه داد: همزمان، هوشمندسازی مدارس نیز در دستور کار است.
وی اضافهکرد: جهت بهرهمندی از ظرفیت و مشارکت مردمی، پویش "بسازمدرسه" راه افتادهاست.
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان هم گفت: در راستای نهضت توسعه فضاهای آموزشی، از بهمن پارسال تا مهر امسال ۵۵ طرح در استان تحویل شد.
وحید فراهی افزود: ۷۸ طرح دیگر نیز تا شهریور سال آینده تحویل خواهد شد.