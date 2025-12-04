ساخت ۷۷۰۰ طرح در کشور در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی، ساخت هفت‌هزار و هفتصد طرح در دستور کار است.