بهره برداری از بزرگترین مجتمع کشتارگاهی مرغ در جنوب کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و بهرهبرداری مجتمع کشتارگاهی صنعتی مرغ دلناز به عنوان بزرگترین و مدرنترین مجتمع کشتارگاهی مرغ جنوب کشور در گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدی محمدی مدیر عامل مجتمع کشتارگاهی مرغ گچساران با اشاره به اینکه ظرفیت کشتار این مجتمع ۳۲ هزار تن در سال است گفت: این طرح در سال 1402 در زمینی به مساحت ۵ هکتار آغاز شد. مهدی محمدی با اشاره به اینکه این مجتمع دارای ۶ بخش کشتار با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت و انجماد و بسته بندی ۱۲۰ تن فراوری و صادرات ۶ هزار تن در سال را دارد افزود: این مجتمع زمینه اشتعال ۲۵۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه افتتاح این طرح گفت: مجتمع کشتارگاهی صنعتی مرغ دلناز بهعنوان بزرگترین و مدرنترین مجتمع کشتارگاهی مرغ در جنوب کشور نقطه عطفی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صنعتی منطقه محسوب میشود. رضا فرازی، افزود: این طرح عظیم صنعتی با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیاردتومانی به بهرهبرداری رسیده است که نشاندهنده عزم بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان است. وی با اشاره به حمایتهای دولتی، تصریح کرد: از این میزان سرمایهگذاری، ۹۸ میلیارد تومان از محل تسهیلات دولتی تأمین شده است و بانک کشاورزی بهعنوان بانک عامل اصلی، نقش مهمی در به ثمر نشستن این پروژه ایفا کرده است. وی افزود: مجتمع کشتارگاهی دلناز در منطقه لیشتر گچساران در زمینی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع احداث شده و دارای ظرفیت تولید اسمی قابلتوجهی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اهمیت این طرح در تأمین نیازهای منطقهای، گفت: با راهاندازی ظرفیت کامل کشتارگاه دلناز، استان کهگیلویه و بویراحمد جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید و فراوری مرغ در جنوب کشور تثبیت خواهد کرد. لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی گچساران نیز جزئیات فنی پروژه اظهار داشت: این مجتمع توانایی کشتار ۶ هزار قطعه مرغ در ساعت را دارد و در فاز بهرهبرداری کامل، برای بیش از ۱۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است. وی گفت: این میزان اشتغالزایی برای یک واحد صنعتی در استان بسیار حائز اهمیت است.