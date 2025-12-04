ظرفیت کشتار این مجتمع ۳۲ هزار تن در سال است گفت: این طرح در سال 1402 در زمینی به مساحت ۵ هکتار آغاز شد. مهدی محمدی با اشاره به اینکه این مجتمع دارای ۶ بخش کشتار با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت و انجماد و بسته بندی ۱۲۰ تن فراوری و‌ صادرات ۶ هزار تن در سال را دارد افزود: این مجتمع زمینه اشتعال ۲۵۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

مهدی محمدی مدیر عامل مجتمع کشتارگاهی مرغ گچساران با اشاره به اینکه ظرفیت کشتار این مجتمع ۳۲ هزار تن در سال است گفت: این طرح در سال 1402 در زمینی به مساحت ۵ هکتار آغاز شد. مهدی محمدی با اشاره به اینکه این مجتمع دارای ۶ بخش کشتار با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت و انجماد و بسته بندی ۱۲۰ تن فراوری و‌ صادرات ۶ هزار تن در سال را دارد افزود: این مجتمع زمینه اشتعال ۲۵۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه افتتاح این طرح گفت: مجتمع کشتارگاهی صنعتی مرغ دلناز به‌عنوان بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین مجتمع کشتارگاهی مرغ در جنوب کشور نقطه عطفی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صنعتی منطقه محسوب می‌شود.

رضا فرازی، افزود: این طرح عظیم صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیاردتومانی به بهره‌برداری رسیده است که نشان‌دهنده عزم بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان است.

وی با اشاره به حمایت‌های دولتی، تصریح کرد: از این میزان سرمایه‌گذاری، ۹۸ میلیارد تومان از محل تسهیلات دولتی تأمین شده است و بانک کشاورزی به‌عنوان بانک عامل اصلی، نقش مهمی در به ثمر نشستن این پروژه ایفا کرده است.

وی افزود: مجتمع کشتارگاهی دلناز در منطقه لیشتر گچساران در زمینی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع احداث شده و دارای ظرفیت تولید اسمی قابل‌توجهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اهمیت این طرح در تأمین نیاز‌های منطقه‌ای، گفت: با راه‌اندازی ظرفیت کامل کشتارگاه دلناز، استان کهگیلویه و بویراحمد جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و فراوری مرغ در جنوب کشور تثبیت خواهد کرد.

لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی گچساران نیز جزئیات فنی پروژه اظهار داشت: این مجتمع توانایی کشتار ۶ هزار قطعه مرغ در ساعت را دارد و در فاز بهره‌برداری کامل، برای بیش از ۱۵۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است.

وی گفت: این میزان اشتغال‌زایی برای یک واحد صنعتی در استان بسیار حائز اهمیت است.