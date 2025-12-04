پخش زنده
با حضور رئیس اداره برنامهریزی و بودجه حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی آخرین وضعیت مرکز تکثیر میشمرغ بوکان ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره برنامهریزی، بودجه و فناوری اطلاعات ادارهکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی گفت: روند اجرای پروژه مرکز تکثیر و نگهداری میشمرغ در پناهگاه حیاتوحش دشت سوتاو بوکان مورد بررسی قرار گرفت.
رامین سلمان زاده افزود: این بازدید با همراهی کارشناسان مربوطه و با هدف ارزیابی میزان پیشرفت عملیات اجرایی انجام شد. این مرکز با هدف حفاظت، تکثیر و حمایت از جمعیت در معرض انقراض میشمرغ در دشت سوتاو احداث شده و یکی از مراکز مهم تخصصی حفاظت از پرندگان در شمالغرب کشور به شمار میرود.
وی تأکید کرد اجرای برنامههای حفاظتی و تکمیلی میتواند زمینه افزایش قابل توجه جمعیت این گونه ارزشمند را در آیندهای نزدیک فراهم کند.