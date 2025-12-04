پخش زنده
عضو شورای اسلامی شهر یزد: با وجود هشدارهای متعدد درباره تغییر کاربری غیرقانونی زمین ورزشی جنب میدان صنعت، هیچ اقدامی از سوی شهرداری انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدباقر پارسائیان با اشاره به تنها زمین ورزشی موجود در حاشیه میدان صنعت گفت: این ملک تنها سرانه و فضای ورزشی منطقه اسکان با جمعیت نزدیک به ۱۵ هزار نفر است و هیچ سرانه و زمین دیگری برای جایگزینی وجود ندارد.
وی افزود: با این حال، بخشی از این زمین برخلاف قانون و بدون طی مراحل لازم، به کاربری تجاری تبدیل شده و جلوگیری از این تخلف صورت نگرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر تصریح کرد: هماکنون قسمتهایی از این زمین به تعویض روغنی، فروش لوازم خانگی و چند صنف دیگر اختصاص یافته و این تغییر کاربری غیرقانونی در شرایطی رخ داده که میدان صنعت مسیر ورودی و خروجی به فرودگاه، شهرک صنعتی، ترمینال مسافربری و همچنین محل تردد خودروهای شرکت نفت میباشد که همواره با ترافیک و تصادفات متعدد همراه است.
پارسائیان با انتقاد از عدم رعایت عقبنشینی در ساختوسازهای انجامشده اظهار داشت: در آینده شهرداری یزد باید هزینههای سنگینی برای عقبنشینی این ساختوسازها پرداخت کند، در حالی که اصل تغییر کاربری و ساخت و ساز خلاف قانون بوده است.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر افزود: اگر یک شهروند اقدام به ساختوساز غیرمجاز کند، بلافاصله پلیس ساختمان ورود میکند، اما در این مورد خاص، با وجود ساختوساز بدون رعایت پارکینگ و تغییر کاربری و تخلفات آشکار، هیچ اقدامی انجام نشده و در مدت کوتاهی این مغازهها ساخته شدهاند. مشخص نیست چه کسی پشت این تخلف قرار دارد و چرا شهرداری سکوت کرده است.
پارسائیان ادامه داد: ارسال پرونده این ساختوسازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز محل سؤال است. این زمین تنها ملک ورزشی منطقه است و بهراحتی امکان جابهجایی آن و ارائه زمین معوض وجود دارد. از همین رو، از دادستان یزد تقاضا دارم بهعنوان مدعیالعموم وارد شده و از حقوق مردم دفاع کند.