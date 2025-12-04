تشییع پیکر شهید گمنام در آبدانان با حضور گسترده مردم
با حضور گسترده مردم آبدانان، پیکر یک شهید گمنام تشییع و در پارک محلهای باقرصدر این شهرستان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا، پیکر یک شهید گمنام در شهرستان آبدانان تشییع شد.
مردم قدرشناس آبدانان با شرکت در این آیین معنوی، بار دیگر با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
این شهید والامقام در عملیات والفجر ۶ و در سال ۱۳۶۲ در منطقه چیلات به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.
پیکر پاک این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع، در پارک محلهای باقرصدر به خاک سپرده شد تا یاد و نامش برای همیشه در یاد مردم این شهر ماندگار بماند.