با حضور گسترده مردم آبدانان، پیکر یک شهید گمنام تشییع و در پارک محله‌ای باقرصدر این شهرستان به خاک سپرده شد.

مردم قدرشناس آبدانان با شرکت در این آیین معنوی، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

این شهید والامقام در عملیات والفجر ۶ و در سال ۱۳۶۲ در منطقه چیلات به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

پیکر پاک این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع، در پارک محله‌ای باقرصدر به خاک سپرده شد تا یاد و نامش برای همیشه در یاد مردم این شهر ماندگار بماند.