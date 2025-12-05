تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی چهاردهم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه چهاردهم آذر ۱۴۰۴، چهاردهم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و پنجم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۷ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۶ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه چهاردهم آذر ساعت ۵ و ۳۶ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ ثبت شده است.