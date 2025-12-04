به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم استقلال قم، پیش از ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگا‌ه‌های کشور، به مصاف تیم دانشگاه آزاد اسلامی رفت و در پایان رقابت کشتی‌گیران در ده وزن، با نتیجه ۸ - ۲ حریف خود را شکست داد و به بازی پایانی راه یافت.

نماینده قم از ساعت ۱۷ امروز برای رقابت بر سر عنوان قهرمانی با تیم نفت و گاز زاگرس رو‌به‌رو می‌شود.

رضا قیطاسی، احمدرضا محسن نژاد، ایمان محمدی، امیر عبدی، محمد ناقوسی، جمال اسماعیلی، ناصر علیزاده و علی اکبر یوسفی مردان پیروز استقلال قم در این مصاف بودند.

مرحله پایانی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است.