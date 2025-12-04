به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد با اشاره به برگزاری اجلاسیه مجمع بسیجیان این شهرستان گفت: این اجلاسیه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف ارائه و بررسی طرح‌های تخصصی کارگروه‌های مختلف برگزار شده است.

ذبیح‌الله قائدی با بیان اینکه فعالیت‌ها در راستای عمل به بیانیه گام دوم انقلاب و فرمان اعتلای بسیج انجام می‌شود افزود: در سطح ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد، شش کارگروه تخصصی راه‌اندازی شده که این کارگروه‌ها در طول سال مأموریت احصای مسائل و نیاز‌های شهرستان را بر عهده دارند.

قائدی حوزه‌های فعالیت این کارگروه‌ها را فرهنگی و اجتماعی، علمی و تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، زن و خانواده و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این کارگروه‌ها با شناسایی مسائل، برای هر موضوع راه‌حل کارشناسی ارائه می‌کنند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد با اشاره به هدف اصلی این اجلاسیه افزود: در این مجمع، طرح‌های منتخب کارگروه‌ها بررسی می‌شود و در نهایت، طرح‌های برتر به مرحله استانی و مجمع استانی راه پیدا می‌کنند.

وی این رویداد را گامی مهم در استفاده از ظرفیت نخبگانی بسیج و تقویت مشارکت مردمی در حل مسائل شهرستان دانست.