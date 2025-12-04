پخش زنده
دو شکارچی متخلف حین شکار در منطقه شکار ممنوع ژرف فریمان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان فریمان گفت:در پی هوشیاری و اقدام بهموقع نیروهای پرتلاش یگان حفاظت محیطزیست، دو نفر متخلف شکار و صید پیش از اقدام به شکار در محدوده «تنگل اشمی» شناسایی و دستگیر شدند.
مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترلهای شبانهروزی خود، با همکاری نیروهای انتظامی شهرستان، موفق شدند متخلفان را قبل از هرگونه صید یا شکار، به همراه تجهیزات غیرمجاز دستگیر کنند.
ستوده افزود: در بازرسی از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری ساچمهزنی تکلول غیرمجاز، همراه با یک تیر فشنگ ساچمه، چهار تیر فشنگ چهارپاره، یک عدد چاقو و دو دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.
وی اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت مطلق شکار در محدوده «ژرف» و حفظ اکوسیستم ارزشمند منطقه، پرونده مربوطه برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه ارجاع شده است.