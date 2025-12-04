میرهاشم میری پژوهشگر، ادیب و شاعر بنام همدانی صبح امروز دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میری پژوهشگر، ادیب و شاعر بنام نسل اول انقلاب اسلامی است که معاصر با سیدحسن حسینی، سلمان هراتی و قیصر امین پور بوده و رباعیاتش از ابتدا مورد تحسین اهالی ادبیات بود.

میرهاشم میری سال ۱۳۳۳ در همدان زاده شد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و در سال ۵۲ خورشیدی، هم‌زمان با ورود به دانشسرای عالی تهران، به خدمت آموزش‌وپرورش همدان درآمد.

مدتی با نام مستعار «معین‌الدین آل تقی» با مجلات رشد معلم، رشد نوجوان، رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی و فصلنامه فرهنگ همدان، همکاری می‌کرد.

همکاری با صداوسیمای همدان، در تهیه و اجرای چندین برنامه فرهنگی، ویراستاری فصلنامه فرهنگ همدان و چندین کتاب دیگر از کار‌های دیگر میر هاشم میری است.