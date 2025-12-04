پخش زنده
۴۰ دانش آموز پسر مدارس شهرستان فیروزه به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه، اردوهای راهیان نور را فرصتی برای یادگیری و الهام گرفتن از راه شهدا عنوان کرد.
جعفر گرمابی افزود: در این اردوی ۷ روزه ۴۰ دانش آموز پسر شهرستان فیروزه در قالب یک کاروان ضمن حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از نزدیک با رشادتهای شهدا آشنا میشوند.
او گفت: بهره مندی از برنامههای فرهنگی و معنوی و بازدید از یادمانهای والفجر ۸ در اروند رود، عملیات کربلای ۵ در شلمچه و یادمان شهدا در هویزه، دهلاویه، طلائیه، فکه و یادمان عملیات فتح المبین در شوش از برنامههای این اردوی دانش آموزی است.
این کاروان دانش آموزی با بدرقه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر آموزش و پرورش و مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزه به اردوی راهیان نور اعزام شدند.