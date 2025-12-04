پخش زنده
در گرامیداشت روز جهانی خاک ویژه برنامه دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی ویژه در ارومیه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت روز جهانی خاک، دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی با عنوان «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» توسط بخش آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست در سالن آمفی تئاتر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد.
در این کاروان که با هدف تبیین اهمیت و کارکردهای خاک برگزار شد، سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با محوریت عوامل آلاینده و چالشهای حفاظت از خاک در استان به ایراد سخنرانی پرداخت.