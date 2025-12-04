پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی ویژه همزمان با برگزاری شهرآورد دو تیم استقلال و پرسپولیس، از صبح روز جمعه در اراک اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در آستانه برگزاری مسابقه حساس دربی میان دو تیم استقلال و پرسپولیس در اراک، پلیس استان مرکزی از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه در روز جمعه خبر داد.
جانشسن پلیس راهور استان مرکزی گفت: این محدودیتها از صبح روز جمعه آغاز میشود و با هدف تسهیل عبور و مرور، حفظ امنیت شهروندان و مدیریت تجمع هواداران اعمال خواهد شد.
سرهنک مهدی میرزایی افزود: بر این اساس، محدودیت ترافیکی از بلوار دلیجان و تقاطع بلوار ورزش آغاز شده و مسیر منتهی به ورزشگاه با کنترل ویژه همراه خواهد بود.
او گفت: همچنین از سمت میدان حافظیه و ابتدای بلوار شهدای گمنام محدودیت کامل ۱۰۰ درصدی اجرا میشود. تردد در مسیرهای منتهی به بلوار ورزش، میدان فاطمیه، بلوار کشاورز و میدان حافظیه آزاد اعلام شده و شهروندان میتوانند بدون مشکل از این محورها عبور کنند.
میرزایی این را هم گفت که محدودیتها تا پایان مسابقه و تخلیه کامل جمعیت ادامه خواهد داشت.